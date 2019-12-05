Компания KIA опубликовала отчет по продажам новых автомобилей в России и сообщила, что модель KIA Cerato установила новый рекорд.

Итак, российское подразделение компании в ноябре в общей сложности реализовало 19 606 новых авто, а это оказалось на 6,7% меньше, чем годом ранее.

Спад продаж зафиксирован и за период январь-ноябрь 2019 года, когда объёмы составили 207 888 ед., а отрицательная динамик – 0,8%. Модель Rio остается самой востребованной среди авто марки и располагается в тройке российских бестселлеров.

Этот автомобиль разошелся тиражом в количестве 7 773 ед., что на 9,4% меньше в сравнении с ноябрем 2018 года. Кроссовер Sportage находится на второй строчке. Россияне купили 2 942 таких авто, что на 5,1% меньше.

KIA Optima стала третьей по объёму продаж среди моделей бренда и была продана в количестве 1 886 экземпляров, а это меньше на 0,3%. Отдельно в компании отметили KIA Sorento Prime, который обновил рекорд месячных продаж.

Его показатель – 1 214 ед., что на 11% больше. KIA Cerato в ноябре в России установил новый рекорд продаж – эта модель разошлась тиражом в количества 1 321 ед., а это самый высокий показатель с момента старта продаж.