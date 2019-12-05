Россияне стали чаще покупать машины с пробегом на заемные средства

На российском рынке увеличилось количество приобретённых подержаных машин в кредит. Такие данные приводит «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику аналитических отделов «АВТОСТАТа» и крупнейших кредитных учреждений.

В прошедшем месяце объём продаж подержаных машин в кредит вырос на 15%, а в денежном выражении показатель увеличился на 25%.

При этом число сделок по новым машинам в кредит за отчётный период снизилось на 2,4%, но увеличился в денежном вырождении на 7,3%.

Таким образом, россияне стали меньше покупать в кредит новые авто, но при осуществлении сделки выбирают более дорогие комплектации, поэтому сумма займов выросла.

Также стоит учесть и подорожание новых машин. Как ранее сообщалось, рост цен за год был до 10%.