В Сети показали такси Lada Vesta с пробегом 437 тысяч километров

На YouTube-канале KVIRING DRIVE было опубликовано видео с кратким обзором седана Lada Vesta, который менее чем за три года в такси проехал 436 793 километра.

Машина с таким пробегом в целом сохранилась в нормальном состоянии, но есть проблемы по лакокрасочному покрытию – множество сколов и царапин. При этом ржавчина нигде не проявилась.

Седан был куплен в феврале 2017 года. Тогда была выбрана версия с 1,6-литровым 106-сильным мотором, который после покупки перевели на газ.

За период эксплуатации на 250 тыс. км был заменен ГРМ, а на отметке 280 тыс. км прогорел один клапан.

Автовладельцу пришлось установить новую головку блока цилиндров, при этом поршневая в «Весте» с таким пробегом до сих пор родная.

Было еще сказано, что до 250 тыс. км масло автовладелец менял каждые 15 тысяч км, а после его стали менять каждые 10 тыс. км.

