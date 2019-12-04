Тюнинг-ателье Hennessey выпустит хардкорный Corvette в 2020 году

Знаменитое ателье Hennessey пообещало выпустить две версии Chevrolet Corvette C8, где первая будет иметь мощность 1200 лошадиных сил, а вторая станет – 700 л.с.

Ателье уже получило свыше 250 заявок на создание более мощной версии Corvette C8. Работы по проекту уже стартовали, но специалистам пока не удалось решить проблему с блоком управления ДВС, так как он надежно защищён от взлома, поэтому чип-тюнинг Corvette C8 пока невозможен.

На первом этапе Hennessey суперкар будет предлагать с доработанной выхлопной системой, а это позволит увеличить мощность машины с 502 до 700 сил.

Позже должна появится заднеприводная версия Corvette C8 с двумя турбокомпрессорами и доработанной трансмиссией, и именно эта версия сможет выдавать 1200 л.с.

Не зависимо от отдачи мотора машина получит карбоновый обвес, новые тормоза Brembo и регулируемую подвеску.