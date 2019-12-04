Бизнесмен рассказал, насколько дорого владеть Bugatti Veyron

Мэнни Хошбин занимается недвижимостью и владеет гиперкаром Veyron, про который он и рассказал.

Предприниматель на YouTube поведал, во сколько обходится владение гиперкаром, и как ожидалось это очень дорого.

У Хошбина два гиперкара Veyron, и если следовать всем рекомендациям автопроизводителя, то придется каждый год менять технические жидкости, а чтобы это сделать нужно обращаться в дилерский центр, так для этого нужно открутить 16 сливных пробок, а чтобы это сделать требуется снять колеса с тормозными механизмами, задние крылья и другие детали гиперкара.

Эта процедура стоит 25 тыс. долларов, что в пересчете 1,6 млн рублей. Помимо этого, раз в два года требуется менять покрышки, комплект которых стоит 2,4 млн рублей.

Через 16 тыс. пройденных километров требуется менять сами колеса, которые Bugatti оценивает в 3,2 млн рублей.

Таким образом, за два года на Veyron нужно потратить около 100 тыс. долларов, что в пересчете около 6,4 млн рублей.

Мэнни Хошбин в своем ролике отметил, что гиперкар Chiron обходится значительно дешевле. К примеру, комплект покрышек на эту машину стоит 8 тыс. долларов, а это 514 тыс. рублей.