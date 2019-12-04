Составлен рейтинг самых продаваемых пикапов в России

Топ наиболее востребованных пикапов на российском рынке был составлен на основании их продаж за десять месяцев 2019 года.

Рейтинг был опубликован аналитиками «АвтостатИнфо». В период с начала года по октябрь включительно в нашей стране было продано 10 816 новых пикапов, а этот результат оказался на 5% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Чаще всего россияне покупают «УАЗ Пикап». Объёмы продаж этой модели составили 4 131 ед. на второй строчке располагается Toyota Hilux с результатом 2 350 ед., что на 7% больше.

В тройке лидеров оказался Mitsubishi L200. Его объёмы продаж составили 1 473 ед., что на 37% меньше.

Также в списке оказались: «ВИС-2349» (1 185 ед.), Volkswagen Amarok (518 ед.), «ВИС-2346» (277 ед.), Mercedes-Benz X-Класс (247 ед.), Isuzu D-MAX (214 ед.) и 143 ед. FIAT Fullback.