Tata представила бюджетный «премиальный» хэтчбек Altroz

Tata на индийском рынке скоро начнет продажи своего премиального компактного хэтчбека Altroz. Эта модель позиционируется, как премиальная по меркам индийского рынка, но стоить новинка будет как бюджетный автомобиль.

Предположительно, Tata Altroz будет оцениваться от 500 тысяч рупий, что в пересчете около 450 тыс. рублей.

В основе Altroz лежит платформа ALFA, которую автопроизводитель разработал собственными силами. В ней передняя подвеска типа McPherson, а задняя — полузависимая балка.

Тележка позволяет создавать переднеприводные машины как с ДВС, так и с электрической силовой установкой.

На старте продаж индийский хэтчбек будет предлагаться с бензиновым 1,2-литровым 77-сильным мотором и 1,5-литровым 90-сильным дизелем.

Трансмиссия для этих агрегатов будет предложена только механическая. Позже выпустят версию с 1,2-литровым 102-сильным турбомотором и роботизированной коробкой.

Через год должна появится и полностью электрическая версия хэтчбека с запасом хода до 300 км.

Tata Altroz имеет длину менее 4 метров.