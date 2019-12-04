Ранее сообщалось, что Lada 4×4 запустили в серийное производство, однако последние сообщения указывают на то, что обновленный внедорожник поступит в продажу не скоро.

Как стало известно «Лада.Онлайн», в обновленных Lada 4×4 обнаружили недоработки, а первая партия собранных экземпляров не поступит в продажу.

Стоит отметить, что официально о запуске серийного производства автомобиля в компании не заявляли.

Более того, представитель «АвтоВАЗа» заявил, что серийная сборка обновленной Lada 4×4 еще не началась.

При этом есть данные, что до конца декабря с конвейера должно сойти порядка 2,5 тыс. экземпляров.

Что касается проблем с внедорожниками, то какие именно выявили недоработки информации нет.