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Hyundai намерена инвестировать в электромобили 17 млрд долларов

Новости
04.12.2019 21:01
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Руководство компании Hyundai сделало официальное заявление, в котором говорится о крупном инвестировании в производство электрокаров.

Hyundai намерена инвестировать в электромобили 61 трлн вон или 17 млрд долларов к 2025 году.

Эти средства будут направлены на разработку новых технологий и моделей, а также на повышение конкурентоспособности существующего бизнеса.

Специалисты компании будут разрабатывать не только электрокары, но и развивать беспилотные технологии.

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