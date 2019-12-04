Страховщики назвали 10 самых угоняемых авто в Москве и Подмосковье

Наиболее востребованные у автоугонщиков модели авто были названы специалистами «АльфаСтрахования», которые опубликовали статистику за 2019 год.

В этом году в столице России и Подмосковье чаще всего угоняли дорогие автомобили, тогда как Hyundai Solaris и Kia Rio стали меньше интересовать угонщиков.

Лидером в составленном топ-10 самых угоняемых авто в Москве и Подмосковье оказался Lexus LX.

На втором месте по частоте угона располагается Land Rover Freelander, а следующие три строчки заняли модели японской марки Toyota, а именно Land Cruiser, Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Camry.

На шестом и седьмом месте находятся еще две модели премиального бренда Lexus и это NX и RX. В десятке самых угоняемых авто еще числятся Mazda CX-5, Toyota RAV4 и Hyundai Santa Fe.