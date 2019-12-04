Продажи автомобилей Suzuki в России увеличились на 48%

Рост продаж машин этого бренда наблюдается и за период с начала года.

Компания опубликовала отчетные данные по продажам своих авто, где указано, что продажи автомобилей Suzuki в России увеличились почти на 48%, а объём составил 931 ед.

Увеличение объёмов реализации наблюдается уже три месяца подряд, а за 11 месяцев дилеры бренда продали 6 354 машины, что на 23% больше.

Чаще всех в ноябре продавался кроссовер Vitara. Его результат 663 ед., что на 55% больше.

На втором месте по продажам оказался Suzuki SX4 – 218 ед., +60%, а в тройке лидеров оказался новый Suzuki Jimny. Его объёмы продаж составили 50 экземпляров.