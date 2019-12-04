Новый Mercedes-Benz S-Class сохранит двигатель V12

Многие мировые компании стали отказываться от больших моторов, но в компании Daimler считают, что пока рано лишать покупателей возможности выбора V12.

Такой силовой агрегат останется в строю немецкого автопроизводителя, и его будут дальше предлагать покупателям S-Class.

Данных про новое поколение флагманского седана Mercedes-Benz S-Class пока нет, но известно, что новый V12 будет являться усовершенствованной версией ДВС от Maybach S600.

Агрегат будет соответствовать новым экологическим стандартам.

Судя по ранним снимкам тестового прототипа Mercedes-Benz S-Class, который был замечен в середине ноября, машина сохранит полностью узнаваемый профиль, но получит совершенной новую оптику, выполненную в стиле CLS.

Также в премиальном седане появится новый салон и выдвижные дверные ручки, как у машин марки Tesla.