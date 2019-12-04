Автомобили марки Ravon в России предлагают со скидками

Модель узбекского бренда можно приобрести дешевле при условии использования специальных программ, действующих в декабре.

Стоит отметить, что автомобили Ravon не продавались в нашей стране с весны 2018 года и их продажи снова возобновили в сентябре.

При этом за это время машины серьезно прибавили в цене, но в декабре их можно купить со скидкой до 150 тысяч рублей.

Для того, чтобы получить скидку в размере от 60 до 150 тысяч рублей нужно воспользоваться программами Ravon Trade-in и Ravon Finance.

Все подробности о предложениях можно узнать у официальных дилеров.

Например, Ravon R2 с учетом программ предлагают по цене от 568 тыс. рублей, а Ravon R3 Nexia или Ravon R4 можно купить за 550 тыс. и 603. тыс. соответственно.