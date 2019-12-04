Модель узбекского бренда можно приобрести дешевле при условии использования специальных программ, действующих в декабре.
Автомобили марки Ravon в России предлагают со скидками
04.12.2019 20:38
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Стоит отметить, что автомобили Ravon не продавались в нашей стране с весны 2018 года и их продажи снова возобновили в сентябре.
При этом за это время машины серьезно прибавили в цене, но в декабре их можно купить со скидкой до 150 тысяч рублей.
Для того, чтобы получить скидку в размере от 60 до 150 тысяч рублей нужно воспользоваться программами Ravon Trade-in и Ravon Finance.
Все подробности о предложениях можно узнать у официальных дилеров.
Например, Ravon R2 с учетом программ предлагают по цене от 568 тыс. рублей, а Ravon R3 Nexia или Ravon R4 можно купить за 550 тыс. и 603. тыс. соответственно.
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