Продажи LADA в России снизились на 7,3% в ноябре

В отчетный период «АвтоВАЗ» реализовал 31 217 автомобилей Лада, а этот результат в сравнении с аналогичным периодом прошлого года оказался на 7,3% меньше.

При этом продажи за период с начала года продемонстрировали положительную динамику, когда было продано 326 654 автомобиля, что на 0,6% больше.

Доля компании на рынке составила 20,5%. Самой продаваемой моделью в ноябре осталась Лада Гранта с результатом 12 574 ед., что на 5,6% меньше.

Лада Веста стала второй с результатом 8 703 ед., что хуже на 12,1%. Отмечается, что объемы реализации моделей LADA – XRAY, Largus и LADA 4х4 остаются стабильными.