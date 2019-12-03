Покупка автомагнитолы

Наличие магнитолы в автомобиле позволяет скрасить монотонное вождение и избавиться от скуки. Чтобы выбрать это устройство, нужно иметь представление об основных особенностях представленных на рынке моделей.

Тип используемого носителя информации

Автомагнитола может использовать разные носители, на которых записаны музыкальные композиции и видео, в том числе:

SD-карта. Этот носитель отличается крайней компактностью и способен вмещать до 128 гигабайт. Его преимущество заключается в том, что при подключенном состоянии он полностью скрыт, а потому защищен от случайного отрыва в результате небрежного движения.

DVD. Этот носитель вставляется в щель, которая находится за откидной приборной доской или спереди сверху устройства. Данная технология постепенно изживает себя, но при наличии большого количества DVD-дисков дома покупка магнитолы с таким устройством вполне целесообразна.

USB. Такие накопители вмещают до 64 гигабайт. Большая емкость позволяет пользоваться ими при совершении долгих поездок.

Мощность выхода

Поскольку свои динамики у автомагнитолы отсутствуют, она подсоединяется к акустическим системам, установленным в салоне машины. Чаще всего в этом устройстве имеются четыре выхода для колонок. Мощность сигнала может составлять от тридцати пяти до двухсот ватт. При выборе мощности магнитолы надо учитывать звукоизоляцию салона.

Если салон автомобиля хорошо изолирован от внешних шумов, то можно обойтись устройством мощностью сорок ватт.

При отсутствии качественной звукоизоляции салона желательно установить автомагнитолу мощностью пятьдесят ватт.

Поклонники громкой музыки устанавливают автомагнитолы мощностью более пятидесяти пяти ватт, в особенности при наличии сабвуфера в машине.

Для грузовых автомобилей с мощным мотором и сильными посторонними шумами необходимо выбирать магнитолу мощностью до двухсот ватт.

Подсветка кнопок

Для эффективного управления автомагнитолой в темноте ее кнопки подсвечиваются. Цвет подсветки может быть разным. Поскольку приборы в салоне преимущественно подсвечиваются зеленым цветом, горящая красным автомагнитола будет заметно выбиваться на общем фоне. Поэтому лучше подобрать подсветку кнопок магнитолы, соответствующую дизайну салона.

При покупке автомагнитолы важную роль играет стоимость этого устройства. Самые дешевые модели не ударят сильно по карману. Но если есть желание приобрести высококачественное устройство, то лучше найти возможность выделить из своего бюджета необходимую для его приобретения сумму денег.