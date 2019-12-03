Новый кроссовер Hyundai Venue ставит новые рекорды продаж

Компактный кроссовер оказался очень востребованным, к тому же такого ажиотажа на модель не ожидали и в корейской компании, поэтому сейчас очередь на модель составляет четыре месяца.

С июня по август Hyundai отгрузила 34 739 ед. кроссоверов Venue, а за сентябрь и октябрь клиентам в Индии еще было передано 27 тыс. ед. кроссоверов.

Тем, кто заказал Venue в прошлом месяце своей очереди придется ждать до февраля-марта 2020 года.



Hyundai Venue является бюджетной моделью. В Индии его продают по цене от 650 000 до 1 110 500 рупий, а в пересчете это от 580 до 990 тыс. рублей.

Не исключается, что в дальнейшем бюджетный кроссовер доберется до российского рынка, но это может произойти только после его адаптации для РФ.

В США «паркетник» тоже предлагается, но уже по более высокой цене от 18 345 до 20 050 долларов (от 1 172 000 до 1 280 000 рублей).

Но в Америке кроссовер уже доступен в более богатой комплектации, при этом с одним мотором — 1.6 мощностью 123 л.с.