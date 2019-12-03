Российский офис компании Hyundai обнародовал данные по продажам своих автомобилей за последний месяц осени.

Так стало известно, что продажи Hyundai в ноябре увеличились в РФ почти на 3% до 16 314 реализованных автомобилей.

Положительная динамика продаж наблюдается и за период с начала года, когда компания в нашей стране продала 164 128 авто, что на 0.6% больше.

Самым продаваемым автомобилем бренда в России остается кроссовер Hyundai Creta. Его объёмы продаж в ноябре составили 2 273 ед., что на 7% больше.

На второй строчке располагается седан Hyundai Solaris с результатом 4 476 ед., что на 17% меньше. Hyundai Tucson находится в тройке самых популярных моделей марки.

Дилеры в ноябре продали 2 152 кроссовера, что на 18% больше. В первой пятерке оказались Hyundai Santa Fe и Sonata с результатом 1 186 и 462 ед. соответственно. Продажи кроссовера выросли на 45%, у седана наоборот просели – минус 24%.