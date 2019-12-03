Volkswagen запустил в РФ сервис по аренде коммерческих автомобилей

Volkswagen в России запустил новый сервис Volkswagen Rent, с помощью которого клиент может взять в аренду коммерческий транспорт пассажирского сегмента.

Для начала аренда транспорта будет доступна только корпоративным клиентам, индивидуальным предпринимателям и самозанятых лиц.

В дальнейшем сервис будет доступен и для физических лиц.

Volkswagen Rent полностью автоматизированный, так как все процессы, включая регистрацию, проверки, а также расчет аренды происходят автоматически.

Клиент только указывает свои данные, выбирает интересующий автомобиль, а после этого у курьера принимает готовый пакет документов для аренды.

В рамках Volkswagen Rent доступны фургоны, микроавтобусы и минивэны. Немецкий автопроизводитель позже дополнит сервис моделями Transporter и Crafter, и начнет предоставлять возможность аренды авто для грузовых перевозок.