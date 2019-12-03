Volkswagen в России запустил новый сервис Volkswagen Rent, с помощью которого клиент может взять в аренду коммерческий транспорт пассажирского сегмента.
Volkswagen запустил в РФ сервис по аренде коммерческих автомобилей
03.12.2019 22:33
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Для начала аренда транспорта будет доступна только корпоративным клиентам, индивидуальным предпринимателям и самозанятых лиц.
В дальнейшем сервис будет доступен и для физических лиц.
Volkswagen Rent полностью автоматизированный, так как все процессы, включая регистрацию, проверки, а также расчет аренды происходят автоматически.
Клиент только указывает свои данные, выбирает интересующий автомобиль, а после этого у курьера принимает готовый пакет документов для аренды.
В рамках Volkswagen Rent доступны фургоны, микроавтобусы и минивэны. Немецкий автопроизводитель позже дополнит сервис моделями Transporter и Crafter, и начнет предоставлять возможность аренды авто для грузовых перевозок.
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