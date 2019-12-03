Стало известно, какие новинки от Kia и Hyundai появятся в России

Российские журналисты, ссылаясь на собственные источники, рассказали о планах компаний Kia и Hyundai по новинкам на рынке РФ.

Так, в ноябре в базе Федерального института промышленной собственности обнаружили большой Palisade. Это косвенно указывает на то, что его продажи в нашей стране планируются.

По предварительным данным, внедорожник выйдет на рынок уже в первой половине будущего года.

Также порталу «АвтоВзгляд» удалось выяснить, что в Россию привезут новое поколение Hyundai Tucson, но случится это в 2021 году.

Модель, как известно, будет выполнена по мотивам прототипа Vision T. В том же году планируется выход новой генерации бестселлера в сегменте кроссоверов – Creta.

Еще одной новинкой может стать водородный кроссовер Hyundai Nexo. Что касается компании Kiа, то она уже в начале 2020 года представит кроссовер Seltos.

Сегодня, к слову сообщалось, этот кроссовер успел стать бестселлером сегмента на рынке Индии. Позднее в нашей стране появится новая Optima и Sorento Prime.