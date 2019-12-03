Haval F7x в ноябре вошел в тройку бестселлеров марки в России

Китайская компания сообщила о результатах своей деятельности на российском рынке за октябрь.



В отёчный период дилеры бренда реализовали 1 476 новых автомобилей, что превышает результат прошлого года в 3,2 раза.

Рост продаж в 3,8 раза зафиксирован за период с начала по года по ноябрь включительно. В этот период объёмы продаж составили 10 0014 экземпляров.

Самой продаваемой моделью Haval пока остается кроссовер Haval H6. Его объёмы продаж в прошлом месяце составили 550 экземпляров.

На второй строчке находится кроссовер Haval F7 с результатом 467 ед. В тройку лидеров сразу же ворвался купеобразный кроссовер Haval F7x.

Такого результата модели удалось добиться уже в первый месяц продаж. Модель разошлась тиражом в количестве 247 шт. еще на российском рынке был продан 121 экземпляр Haval H2 и 81 ед. Haval H9.