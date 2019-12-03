GAC обновила седан Trumpchi GA8 на базе Alfa Romeo

Первая генерация роскошной «четырехдверки» Trumpchi GA8 оказалось неудачной, так как модель не пользуется на китайском рынке спросом.

По официальным данным, в прошлом году было продано всего 4115 седанов GA8, а для самого большого автомобильного рынка в мире это очень мало.

По причине низкого спроса для модели в компании решили выпустить новое поколение Trumpchi GA8.

Платформа для седана осталась без изменений, а это лицензионная тележка, которая была разработана итальянскими специалистами и использовалась в Alfa Romeo 166 и Lancia Thesis, а также ряде других машин родом из италии.

Но несмотря на старую платформу китайский седан был изменен полностью. В нем кардинально изменили внешность и салон, причем в последнем ничего не осталось от прошлой генерации GA8.

Новинка стала немного уже и теперь ширина составляет 1868 мм, но это было сделано из-за уменьшения колесных арок.

Длина седана осталась прежней – 5003 мм, а вот колесная база стала короче на 7 мм, но это произошло благодаря кардинальным изменениям в подвеске.

В салоне перекроили все, в том числе появилась и визуально объединённая цифровая панель приборов и экран мультимедийной системы. Эти дисплеи закрыты цельным стеклом.



Trumpchi GA8 получил и очень богатое оснащение, включая несколько камер, панорамную крышу, адаптивный круиз-контроль с электронными системами помощи водителю, а также трехзонный климат-контроль.

Но на этом изменения в седане не закончились, так как в компании решили убрать из линейки двигателем 1,8-литровый турбомотор мощностью 188 л.с.

Вместо него теперь будут устанавливать 2,0-литровый турбированный агрегат увеличенной мощности до 252 л.с.

Вместо 6-ступенчатой будет предлагаться 8-ступенчатая коробка передач.

В КНР Trumpchi GA8 появится в следующем году, а на российском рынке эту модель не стоит ждать, а вот кроссовер GS8 скоро должен появится в РФ.