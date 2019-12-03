Российские аналитики опубликовали статистику по продажам новых электромобилей за период с января по октябрь 2019 года.

В отчетный период, как выяснили в «Автостат», рынок новых электромобилей в РФ вырос примерно в три раза и составил 297 проданных экземпляров.

В аналогичный период 2018 года россияне купили только 112 новых электрокаров. Лидером первичного рынка остается Jaguar I-Pace, на который пришлось 40% продаж или 119 единиц.

На второй строчке оказался лидер вторичного рынка — Nissan Leaf. Электрокаров этой модели было продано 114 единиц.

Следующими в списке оказались модели Tesla, а это Model X (36 ед.), Model 3 (13 ед.) и Model S (10 ед.). Также россияне в отчетный период купили 5 штук Renault Twizy.