Cadillac объявил большие скидки на свои автомобили в России

Американская марка на российском рынке предлагает приобрести свои автомобили с большими скидками, которые будут действительны до начала года.

С выгодой предлагается купить модули Cadillac Escalade, Cadillac XT5, Chevrolet Tahoe и Traverse.

Максимальная скидка составляет 1 млн рублей и действует на модель Escalade, тогда как размер скидки на Chevrolet Tahoe составляют 800 тысяч рублей.

ХТ5 в декабре стоит на 400 тысяч рублей меньше, а сэкономить на Traverse можно 400 тысяч рублей.

Более подробно о скидках и предложениях можно узнать у официальных дилеров бренда в России.