Citroen выпустил для своих моделей линейку C-Series

Многие модели линейки теперь будут предлагаться в версии с приставкой к названию C-Series.

Компания Citroen официально анонсировала новую линейку, которая будет доступна для таких автомобилей как C3, C4 Cactus, C3 Aircross и C5 Aircross, Berlingo и C4 SpaceTourer.

В новом исполнении автомобили будут внешне отличаться красными деталями в экстерьере и интерьере, а их список оборудования расширится.

Например, для C3 Aircross C-Series дополнительно предложат климат-контроль, задние парктроники, датчики дождя и электростеклоподъёмники.

На европейском рынке такую версию оценили в 22 300 евро или около 1,6 млн рублей. Первые C-Series поступят в продажу в Европе в начале следующего года. Информации о том, появятся ли новые версии в России, пока нет.