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Lada Vesta Exclusive попали под отзыв в России

Новости
03.12.2019 13:39
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В топовых комплектациях модели требуется замена буферов крышки багажника.

О том, что Lada Vesta Exclusive попали под отзыв в России сообщает «Лада.Онлайн», отмечая, что в общей сложности будет отозвано 178 экземпляров модели.

Бесплатная замена требуется «гарантирования потребительских свойств», но она будет проведена только в том случае, если машины окажутся на территории дилерского центра.

Стоит отметить, что на сайте Росстандарта информации об отзыве нет. Напомним, что Vesta Exclusive предлагается для покупки по цене от 839 900 рублей.

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