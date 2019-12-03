Volkswagen отзывает в России модели Tiguan и Passat CC

Немецкий автопроизводитель в России объявил об отзывной кампании, в рамках которой на сервис отправят 24 автомобиля Tiguan и Passat CC.

Информация об отзыве опубликована на сайте Росстандарта, в сообщении которого говорится о необходимости отзыва машин, проданных на российском рынке в 2015 и 2016 г.

Причиной называют вероятность выхода из строя конденсатора в блоке управления подушек безопасности из-за недостаточной термообработки.

Это может быть причиной ошибочного срабатывания подушки безопасности или преднатяжителей ремней безопасности.

В автомобилях проведут обновление блока управления. Все работы будут осуществляться за счет компании.