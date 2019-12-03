На видео показали, как уничтожают один из первых в мире Dodge Viper

Один из немногих предсерийных образцов Dodge Viper был уничтожен на камеру.

Дело в том, что ранее компания Chrysler передала американским университетам бесплатно 93 экземпляра предсерийных спорткаров, запрещенных к выезду на дороги общего пользования.

Дело в том, что в предоставленных экземплярах не было ограничителей скорости и они не оборудованы системами по контролю над выбросами.

Срок использования спорткаров был ограничен и согласно заключенным договоренностям, компания по истечении срока службы обязана была уничтожить все автомобили.

Несмотря на запрет два автомобиля все же оказались на дорогах общего пользования и обе поездки закончились ДТП с серьезными последствиями.

После этого компания заявила о намерении уничтожить все выданные автомобили, но один из них студенты припрятали и в дальнейшем его даже пытались продать на аукционе.

Однако в Chrysler узнали об истории автомобиля и сняли его с аукциона с целью уничтожения. Вот именно этот Dodge Viper и уничтожили на камеру.