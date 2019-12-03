Первый прототип пикапа Hyundai сфотографировали на парковке

Сообщения о новом пикапе Hyundai регулярно появляются в Сети, в том числе недавно стало известно, когда новинка встанет на конвейер.



При этом за весь период с момента показа концепта, не было ни одной фотографии тестового прототипа. Недавно фотошпионам впервые удалось сфотографировать пикап, который заметили на парковке.

Особенности дизайна модели рассмотреть не получится, так как пикап покрыт толстым слоем камуфляжа.

Серийная версия модели с предварительным названием Santa Cruz, выйдет на рынок в 2021 году и тогда же автомобиль запустят в производство.

Выпуск новой модели организуют на предприятии в США, а на модернизацию завода будет инвестировано порядка 400 млн долларов.

Модель не будет позиционироваться, как «рабочая лошадка», так как по сути это будет вседорожник с «характеристиками и повадками обычного кроссовера».

Создают серийную модель на платформе будущего Hyundai Tucson. Одним из двигателей в моторной гамме будет 2,5-литровый агрегат, пару которому составит 8-ступенчатый автомат.