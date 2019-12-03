Накануне журналисты японского издания Nikkei Asia Review сообщили, что в Индонезии и России компания Nissan может свернуть производство автомобилей моделей, выпускаемых под брендом Datsun.

При этом на рынке Индии выпуск и продажи Datsun продолжаться, так как на этом рынке этим автомобили являются популярными.

Согласно сообщению СМИ, производство Datsun в Индонезии должны прекратить в следующем году. При этом было отмечено, что производство будет прекращено хэтчбека GO и компактвэна GO+, тогда как кроссовер Cross останется.

Российское подразделение компании уже отреагировало на сообщение и выпустило с заявлением, в котором говорится, что Datsun не уйдет с российского авторынка.

«Мы не делали подобных заявлений и продолжаем производить автомобили на АВТОВАЗе. На сегодняшний день изменений в работе Datsun в России нет», – заявил представитель компании Nissan.

Также стало известно и о планах по обновлению модельного ряда. В частности, обновится предлагаемый хэтчбек и седан, а еще россиян ждут новые спецверсии автомобилей. Подробности об обновлении пока не раскрывают.