Беспилотный КАМА3-4308 вывели на первые испытания

Пресс-служба «КамАЗа» сообщила, о том, что беспилотный автомобиль компания вывела на первые тестовые заезды.

Беспилотник КАМА3-4308 по время испытаний должен без водителя освоить поставку кабин с прессово-рамного завода на автомобильный.

Данный этап развития проекта носит название «Одиссей». Тесты будут проходить на дорогах в пределах промышленной площадки автопроизводителя.

В целом подобные тестовому прототипу грузовики в дальнейшем будут использоваться для перевозок по заданному маршруту.

Генеральный директор Госкорпорации Ростех, председатель Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Сергей Чемезов отметил, что запуск такого проекта это значимое событие.

Грузовик, который вывели на тесты имеет погрешность навигации 3-5 см, то есть он отличается высокой точностью. Беспилотник оснащен целы комплексом систем и оборудования.