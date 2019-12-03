Для автомобилистов в России вводят новые штрафы

Новые штрафы будут введены с начала года, да и к тому же штрафы за нарушения будут больше, но при этом добросовестным водителям станет проще.

С начала следующего года ГИБДД сможет штрафовать водителей коммерческих автомобилей, оставляющих свои транспортные средства на ночь во дворах многоэтажных домов. Штраф за парковку в данном случае будет варьироваться от 1 до 5 тыс. рублей.

Для юрлиц будет действовать повышенный тариф, пишет life.ru. Штрафы за парковку во дворах многоквартирных домов начнут получать и каршеринговые автомобили, а сумма штрафа будет такая же.

Есть вероятность, что штрафовать будут не только компании, предоставляющие услуги каршеринга, но и самих водителей.

Еще с 1 января 2020 года водителям в России запретят ездить на новых машинах без номеров, о чем более подробно сообщалось ранее.

Регистрация автомобиля со следующего года будет не только в ГИБДД, но и в компаниях, которые получили на это разрешение.

ТО автомобилей будет проходить с фотофиксацией, а максимальная сумма выплат страховой компании увеличится до двух миллионов рублей, в случае ДТП с причинением вреда здоровью.

В связи с последним ожидается и удорожание страховки, причем ОСАГО может вырасти вдвое.

Еще водители будут получать штрафы за отсутствие полиса ОСАГО, так как помимо проверки сотрудниками ГИБДД, вычислять машины без полиса начнут и дорожные камеры.

Сумма штрафа останется прежней и составит 800 или 400 рублей. Еще одним изменением станет устранение тонировки на автомобиля не на месте, а через сутки после составления протокола.

Среди новых правил еще стоит отметить праворульные ТС, которые ввозить на территорию РФ станет сложнее, причем в первую очередь это касается автобусов и спецтехники.