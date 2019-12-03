Geely привезет в Россию новый кроссовер Coolray

Китайская компания пообещала вывести на российский рынок в следующем году новый кроссовер.

Впрочем, в сентябре был обещан еще и хэтчбек Geely Emgrand GS, но пока он не появился в продаже.

Автопроизводитель Geely официально анонсировал выход нового кроссовера Geely Coolray, который по габаритам будет сопоставим с Hyundai Creta или Renault Kaptur. Длина новинки составляет 4 330 мм, а расстояние между осями – 2 600 мм.

Спецификации модели для России пока не раскрыты. На китайском рынке этот кроссовер предлагается с трехцилиндровыми тарированными агрегатами и гибридной установкой.

Coolray в России получил ОТТС, по крайней мере так сообщили в компании, однако в открытой базе документа еще нет. Продажи планируют начать в первой половине 2020 года.