Китайская компания пообещала вывести на российский рынок в следующем году новый кроссовер.
Geely привезет в Россию новый кроссовер Coolray
03.12.2019 11:05
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Впрочем, в сентябре был обещан еще и хэтчбек Geely Emgrand GS, но пока он не появился в продаже.
Автопроизводитель Geely официально анонсировал выход нового кроссовера Geely Coolray, который по габаритам будет сопоставим с Hyundai Creta или Renault Kaptur. Длина новинки составляет 4 330 мм, а расстояние между осями – 2 600 мм.
Спецификации модели для России пока не раскрыты. На китайском рынке этот кроссовер предлагается с трехцилиндровыми тарированными агрегатами и гибридной установкой.
Coolray в России получил ОТТС, по крайней мере так сообщили в компании, однако в открытой базе документа еще нет. Продажи планируют начать в первой половине 2020 года.
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