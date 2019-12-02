Skoda Karoq для России получит 8-ступенчатый «автомат»



В тот же день, как ожидается, будут объявлены и цены. Пока о российской версии автомобиля информации очень мало.

Уже известно, что его сборка будет организована на предприятии в Нижнем Новгороде. Также сегодня в СМИ появилась информация о том, что новый Skoda Karoq предложат с 8-ступенчатой автоматической КП.

Эта трансмиссия будет работать с 1,6-литровым 110-сильным двигателем. В этой версии предложат только передний привод. Будет у кроссовера и трубированный 1,4-литровый агрегат.

Этот двигатель будет в комплектациях и с полным приводом. Какая КП положена этой силовой установке пока неизвестно. Продажи Skoda Karoq стартуют только в следующем году.