Новый кроссовер Skoda Karoq будет представлен на российском рынке 11 декабря.
Skoda Karoq для России получит 8-ступенчатый «автомат»
02.12.2019 19:28
34 0
В тот же день, как ожидается, будут объявлены и цены. Пока о российской версии автомобиля информации очень мало.
Уже известно, что его сборка будет организована на предприятии в Нижнем Новгороде. Также сегодня в СМИ появилась информация о том, что новый Skoda Karoq предложат с 8-ступенчатой автоматической КП.
Эта трансмиссия будет работать с 1,6-литровым 110-сильным двигателем. В этой версии предложат только передний привод. Будет у кроссовера и трубированный 1,4-литровый агрегат.
Этот двигатель будет в комплектациях и с полным приводом. Какая КП положена этой силовой установке пока неизвестно. Продажи Skoda Karoq стартуют только в следующем году.
Комментарииcomments powered by HyperComments