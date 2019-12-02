3 бренда переписали цены на свои авто во второй половине ноября

В период с 16 по 30 ноября изменение стоимости автомобилей было зафиксировано только у трех автомобильных марок, официально представленных в России.

По данным сайта «Цена Авто», среди них оказался бренд Chery, у которого изменились цены на модели Tiggo 3 и Tiggo 2.

Первый прибавил в цене 10 тыс. рублей, а второй наоборот стал дешевле на 50 тыс. рублей. Компания Suzuki увеличила цены на внедорожник Suzuki Jimny.

Этот автомобиль стал дороже на 30 тысяч рублей во всех исполнениях.

Российский автогигант АВТОВАЗ повысил цены на модели LADA Vesta, оснащенные механической КП. Ценник моделей семейства в таких версиях стал больше на 2-52 тыс. рублей.