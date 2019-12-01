Китайский кроссовер Haima 8S дебютировал в середине лета этого года, а позднее эту модель обнаружили в базе Роспатента , что может означать появление модели в нашей стране.

Между тем, Haima продолжает делиться успехами своей новинки, сообщая, что аналог Hyundai Santa Fe оказался популярнее оригинальной модели.

Так, за четыре месяца продаж Haima 8S был продан в количестве более 4,5 тыс. экземпляров, тогда как Santa Fe разошелся тиражом в количестве 3 тыс. экземпляров.

Впрочем, ключевым в данном ситуации выступает стоимость моделей. Если Haima 8S предлагают по цене от 85 900 юаней или почти 800 тыс. рублей, то Hyundai Santa Fe оценен от 2020 800 юаней или почти 1,85 млн рублей.