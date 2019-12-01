Составлен топ-5 самых надежных 3-летних кроссоверов в России

Автоэксперты в России рассказали о трехлетних кроссоверах, представленных на вторичном рынке, которые можно рассматривать к покупке, так как они являются надежными.

Рейтинг топ-5 самых надежных 3-летних кроссоверов в России составили «Автоновости дня».

Первый в списке оказался кроссовер Volkswagen Tiguan, который представлен с разными бензиновыми и дизельными установками.

На второй строчке расположился Audi Q3. Трехлетний кроссовер можно выбрать с 1,4 и 2,0-литровыми ДВС, а также с полным приводом quattro.

Также надежным был признан баварский кроссовер BMW X3.

Трехлетние экземпляры модели продают с 2,0-литровыми двигателями, но еще можно найти и версии 2.0 и 3,0-литровыми дизельными агрегатами. Hyundai Santa Fe оказался на четвертой строчке в списке самых надежных.

Он продается на вторичном рынке с 2,4-литровым бензиновым и 2,2-литровым дизельным моторами. Замыкает топ-5 самых надежных 3-летних кроссоверов в России премиальный Lexus GX.

Чаще всего на рынке продаются модели, оснащенный 4,6-литровым двигателем, работающим с автоматической КП и полным приводом.