Ford Mustang Mach-E представили в виде брутального пикапа

Новый кроссовер Ford Mustang Mach-E был представлен на автосалоне в Лос-Анджелесе в ноябре.

Эта новинка имеет электрическую силовую установку и уже доступна для предзаказа. Более того, новая модель оказалась очень востребованной, так как ограниченную «приветственную» партию компания распродала за девять дней, о чем в Ford сообщили официально.

Между тем в сети стали фантазировать на тему, каким был бы Ford Mustang Mach-E в кузове пикап. Дизайнер создан компьютерную визуализацию, на которой показал брутальный пикап Ford Mustang Mach-E.

Стоит отметить, что в компании такую версию модели выпускать не собираются, поэтому такой проект так и останется существовать только на рендере.