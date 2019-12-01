Начальная цена Datsun on-DO выросла на 46 тысяч рублей за 2 года

Специалисты сайта «Цена Авто» продолжают свою рубрику, публикуя изменения стоимости популярных в России авто за последние два года.

На этот раз эксперты изучили цены на Datsun on-DO и выяснили, что начальная цена этой модели выросла на 46 тысяч рублей за 2 года.

Теперь ценник на седан составляет 490 000 рублей в базовой комплектации, в которой предлагается 1,6-литровый 87-литровый двигатель.

Самая дорогая комплектация предлагается по цене 667 000 рублей. Стоит отметить, что Datsun on-DO в России постоянно входит в пятерку самых дешевых автомобилей.