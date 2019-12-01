Купе-кроссовер Geely и Volvo сфотографировали без камуфляжа



Речь идет о новой модели бренда Lynk & Co, которая будет с индексом 05. Этот бренд был создан совместными усилиями Geely и Volvo.

Купе-кроссовер Geely и Volvo сфотографировали на улице без камуфляжа, да и к тому же фотошпионам удалось заглянуть в салон.

В целом кроссовер выполнен в стиле других моделей бренда, а создавали его на платформе СМА.

Уже известно, что длина кроссовера составит 4 592 мм, а расстояние между осями составит 2 734 мм. В салоне также все выполнено в стиле других моделей.

В интерьере есть мультимедийная система с большим экраном, а сидения будут отделаны кожей наппа и замшей.

Моторная гамма Lynk & Co 05 будет представлена тремя силовыми установками мощностью 180, 190 и 254 л.с. система привода может быть на переднюю или обе оси.

Также появятся и гибридные модификации. В продажу новинка должна поступить в следующем году.