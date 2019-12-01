Россияне выбрали самые лучшие в 2019 году автомобили

Организаторы конкурса «Автомобиль года в России» рассказали о самых лучших автомобилях в этом году, которые боролись за лидерство в нескольких номинациях.

В этом году участниками голосования стали более 1 млн россиян, а отдельно стоит отметить появление новых номинаций. В частности, речь идет категории лучших «Многоцелевых», «Современных», «Надежных» и «Семейных автомобилях».

Стоит отметить, что лучших в каждой категории определяли еще и с учетом стоимости. Так, например, Nissan Qashqai оказался машиной 2019 года в России в ценовой категории до 1,4 млн рублей, а Mitsubishi Pajero Sport признан лучшим в ценовом диапазоне от 1,4 до 2,9 млн рублей.

Победителем среди авто стоимостью более 2.9 млн рублей победу одержал Toyota Land Cruiser 200. Автомобилями года в категории «Многоцелевые» победителями стали Renault Duster, Toyota Land Cruiser Prado и Volkswagen Multivan.

Их признали лучшими в таких же ценовых диапазонах, как и предыдущие модели.

«Лучшими современными автомобилями 2019 года в России» в трех ценовых категориях стали Lada Vesta SW Cross, Subaru Forester и Volkswagen Touareg. Лучшими семейными авто выбрали Kia Sportage, Skoda Kodiaq и Volkswagen Teramont.