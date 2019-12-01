Прокуратура Москвы рассказала о наиболее часто угоняемых автомобилях за период с начала года.

Так были названы самые угоняемые марки автомобилей в Москве, и возглавили этот список Toyota, Kia, Hyundai.

В розыске за 10 месяцев этого года оказался 221 автомобиль бренда «Тойота», 156 ед. «Киа» и 140 шт. «Хэндай».

Только на четвертой строчке оказались модели отечественной Лады, которых в федеральном розыске было 85 экземпляров.

Пятая строчка оказалась за автомобилями «Мазды» — 75 ед. Следующими в рейтинге самых угоняемых авто оказались: «Лексус» (61 ед.), «Форд (53 ед.), «Ниссан» (45 ед.), «БМВ» и «Рено» — по 39 экземпляров.

Также отмечается, что все чаще фиксируют случаи угона машин Kia, Hyundai и Skoda. При этом в целом в этом году число угонов оказалось на 13,5% меньше, чем годом ранее.