Российское представительство чешской марки рассказало о новинках, которые в скором времени появятся на рынке РФ.
В Skoda рассказали о новинках для России в 2020 году
01.12.2019 19:37
36 0
Так, самым первым появится кроссовер Skoda Karoq. Как ранее сообщалось, стоимость и комплектации на него будут объявлены уже 11 декабря.
Также в декабре назовут цены на новое поколения лифтбека Rapid, а в продажу он поступит в первом полугодии. Более точные сроки старта продаж назовут позднее.
К слову Rapid создавали специально для нашего рынка и недавно компания публиковала эскизы.
Ну и третьей новинкой станет новая Octavia. Ее продажи запланированы на четвертый квартал 2020 года.
Комментарииcomments powered by HyperComments