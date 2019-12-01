В Skoda рассказали о новинках для России в 2020 году

Российское представительство чешской марки рассказало о новинках, которые в скором времени появятся на рынке РФ.

Так, самым первым появится кроссовер Skoda Karoq. Как ранее сообщалось, стоимость и комплектации на него будут объявлены уже 11 декабря.

Также в декабре назовут цены на новое поколения лифтбека Rapid, а в продажу он поступит в первом полугодии. Более точные сроки старта продаж назовут позднее.

К слову Rapid создавали специально для нашего рынка и недавно компания публиковала эскизы.

Ну и третьей новинкой станет новая Octavia. Ее продажи запланированы на четвертый квартал 2020 года.