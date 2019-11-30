Представленный на прошлой неделе пикап Tesla Cybertruck оказался самым обсуждаемым автомобилем месяца.
Дизайнеры сделали из пикапа Tesla Cybertruck универсал и фургон
30.11.2019 23:04
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Электрокар получил очень необычную внешность, которая и привлекла потенциальных покупателей к модели.
Ранее мы писали, что Tesla на электрический пикап за первые двое суток приняла 150 тыс. заказов, а за неделю количество желающих приобрести машину превысило 250 тыс. человек.
Но интерес к пикапу проявляют не только потенциальные покупатели, но также и независимые дизайнеры, которые на основе Cybertruck создали несколько новых моделей, а именно универсал, пикап с полуторной кабиной и фургон.
Впрочем, возможно пикап в дальнейшем и ляжет в основу таких авто, но об этом станет известно только через пару лет, так как серийное производство Cybertruck начнется только в 2021 году.
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