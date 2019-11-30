Дизайнеры сделали из пикапа Tesla Cybertruck универсал и фургон

Электрокар получил очень необычную внешность, которая и привлекла потенциальных покупателей к модели.

Ранее мы писали, что Tesla на электрический пикап за первые двое суток приняла 150 тыс. заказов, а за неделю количество желающих приобрести машину превысило 250 тыс. человек.

Но интерес к пикапу проявляют не только потенциальные покупатели, но также и независимые дизайнеры, которые на основе Cybertruck создали несколько новых моделей, а именно универсал, пикап с полуторной кабиной и фургон.

Впрочем, возможно пикап в дальнейшем и ляжет в основу таких авто, но об этом станет известно только через пару лет, так как серийное производство Cybertruck начнется только в 2021 году.