BMW клиентов заставит выбирать между полным и задним приводом

Баварский автопроизводитель в новом поколении М3 и М4 заставит выбирать между автоматической коробкой и полным приводом или механикой и задним приводом.

Ранее представители компании BMW сообщали, что в новом поколении М3 и М4 оставят механическую коробку передач.

Позже сообщили, что полный привод M xDrive в М3 и М4 будет позаимствован у старших версий «заряженных» машин марки.

В моделях с системой M xDrive будет режим дрифта, в котором отключается передняя ось, и в компании считают, что в этом случае автомобилю не нужна механическая коробка.

Технически M xDrive способна работать с механикой, но как объяснил глава подразделения BMW M Маркус Флаш, ценителям классики (механика и задний привод) не нужен полный привод, и основной спрос моделей М3 и М4 как раз будет на версии с автоматической коробкой.