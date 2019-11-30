Блогеры решили на прямую в дождливую погоду вывести купе Alfa Romeo 4C и купе BMW M2 Competion.
Блогеры сравнили спорткары от BMW и Alfa Romeo на мокрой трассе
30.11.2019 23:07
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Эти модели находятся в разных классах. Баварская модель мощнее и тяжелее, а итальянская наоборот легче, но и отдача мотора значительно ниже.
При этом разгон до первой «сотни» у моделей одинаковый — 4,4 секунды.
Для сравнения у M2 Competion мощность агрегата составляет 411 л.с., а вес 1662 кг. У Alfa Romeo 4C силовой агрегат выдает 243 л.с., но сама машина весит 895 кг.
На мокрой трассе обе машины вели себя практически одинаково. У них оказались равные возможности несмотря на огромные отличия и четыре заезда показало, что результат заезда во многом зависит от водителя.
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