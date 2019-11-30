Блогеры сравнили спорткары от BMW и Alfa Romeo на мокрой трассе

Блогеры решили на прямую в дождливую погоду вывести купе Alfa Romeo 4C и купе BMW M2 Competion.

Эти модели находятся в разных классах. Баварская модель мощнее и тяжелее, а итальянская наоборот легче, но и отдача мотора значительно ниже.

При этом разгон до первой «сотни» у моделей одинаковый — 4,4 секунды.

Для сравнения у M2 Competion мощность агрегата составляет 411 л.с., а вес 1662 кг. У Alfa Romeo 4C силовой агрегат выдает 243 л.с., но сама машина весит 895 кг.

На мокрой трассе обе машины вели себя практически одинаково. У них оказались равные возможности несмотря на огромные отличия и четыре заезда показало, что результат заезда во многом зависит от водителя.

