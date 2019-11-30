Nissan объяснила, почему отказалась от выпуска спорткаров IDx и IDx Nismo

Представленные в 2013 году концепты Nissan IDx и IDx Nismo очень понравились публике, и сообщалось, что эти модели получат серийное продолжение.

Про серийное производство спортивных концептов писали еще год после презентации, но потом про них забыли, так как автопроизводитель про них сам ничего не упоминал.

И только сейчас стало известно, почему концепты так и не получили серийного продолжения, а ведь поклонники компании ждали эти модели.

На Reddit представитель Nissan назвал три причины отказа от Nissan IDx и IDx Nismo. Было указано, что спортивные модели такого класса практически не пользуются спросом на рынке, к тому же они могли забрать долю у нового спорткара Nissan 370Z, в разработку которого было уже много вложено.

Последняя причина заключается в отсутствии производственных мощностей для Nissan IDx и IDx Nismo.

Компании для этих моделей нужно было бы запускать новую линию, а это было бы слишком дорого для моделей, которые продаются небольшими объёмами.