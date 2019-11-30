Tesla из Германии проехала 1 миллион километров за 5 лет

Tesla Model S P85 была куплена у официального дилера с пробегом в 30 тыс. км, а до продажи ее использовали для тест-драйва.

За пять лет американский электрокар проехал 1 млн км, и автовладелец Ганс Йорг Гемминген рассказал, какие у машины за это время были проблемы.

Приобретённый автомобиль имел некоторые конструктивные недостатки, из-за чего в нем часто из строя выходил электродвигатель, а сейчас на машине установлен четвертый мотор.

Первый раз его поменяли по гарантии, когда на одометре была отметка 40 000 километров, а последний при пробеге 320 000 километров. По словам автовладельца все замены были осуществлены по гарантии.

Но помимо мотора в электрокаре была проблема с аккумулятором. Первые 290 тыс. км использовалась 3оригинальная батарея, а после она была заменена на арендованный и на нем Гемминген по Европе проехал еще 250 тыс. км.

В это время решался вопрос о гарантийном случае с первой батарей. В итоге владельцу «Теслы» по гарантии установили третий блок аккумуляторов, и он за все время потерял всего 20% ёмкости.

За пять лет в электрокаре полностью менялась подвеска, амортизаторы, система охлаждения тяговой батареи и дисплей.

Также в дилерском центре меняли выдвижные дверные ручки. На все ремонты было потрачено 13 тыс. евро, (около 900 тыс. рублей).

Замена покрышек на Tesla Model S P85 происходила каждые 50 тыс. км, а тормозные диски менялись каждые 400 тыс. км. пробега.

По словам Геммингена, он на своей машине в основном тормозит за счёт рекуперации, к тому же он очень аккуратно водит. Автовладелец надеется, что ему на своей «Тесле» удастся проехать миллион миль – 1,6 млн км.