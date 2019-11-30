Стала известна стоимость новых седанов Cadillac CT5-V и CT4-V

Cadillac седаны CT5-V и CT4-V представил в конце мая, и тогда были раскрыты технические характеристики моделей, но цены на них не озвучили.

В продажу «четырехдверки» поступят только в 2020 году, но цены американский производитель решил озвучить до начала официальных продаж.

Напомним, CT4-V пришел на смену уже снятого с производства компактного седана ATS.

Cadillac CT4-V в США в базовой комплектации будет стоить 45 490 долларов, а полноприводная версия модели уже обойдется от 46 590 долларов.



Cadillac CT5-V в компании оценили от 48 690 долларов за модель с задним приводом и 51 290 долларов за версию с системой полного привода.

Для седанов в качестве опций будут предлагать тормозные механизмы Brembo, адаптивную подвеску, систему автоматического управления и задний самоблокирующийся дифференциал.