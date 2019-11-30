В Китае начались продажи нового кроссовера Honda Breeze

Honda в Китае начала продажи своего нового кроссовера Breeze, который представили еще в сентябре и тогда же на него начали принимать заказы.

Honda Breeze по сути является новой версией Honda CR-V, но для китайского рынка. В отличие от глобальной версии кроссовера модель получила оригинальную переднюю часть.

Есть в кроссовере отличие и в размерах, где Breeze на 47 мм оказался длиннее.



Под капотом Breeze устанавливается полуторалитровый 193-сильный ДВС или гибридная силовая установка, разработанная на базе 2,0-литрового атмосферного мотора. Суммарная отдача гибридного агрегата составляет 215 л.с.

Трансмиссия для Honda Breeze предлагается механическая или вариатор, а привод в модели может быть как передний, так и полный.

На китайском рынке за японский «паркетник» придется заплатить от 167 тыс. юаней, что в пересчёте около 1,5 млн рублей.