Honda в Китае начала продажи своего нового кроссовера Breeze, который представили еще в сентябре и тогда же на него начали принимать заказы.
В Китае начались продажи нового кроссовера Honda Breeze
30.11.2019 19:54
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Honda Breeze по сути является новой версией Honda CR-V, но для китайского рынка. В отличие от глобальной версии кроссовера модель получила оригинальную переднюю часть.
Есть в кроссовере отличие и в размерах, где Breeze на 47 мм оказался длиннее.
Под капотом Breeze устанавливается полуторалитровый 193-сильный ДВС или гибридная силовая установка, разработанная на базе 2,0-литрового атмосферного мотора. Суммарная отдача гибридного агрегата составляет 215 л.с.
Трансмиссия для Honda Breeze предлагается механическая или вариатор, а привод в модели может быть как передний, так и полный.
На китайском рынке за японский «паркетник» придется заплатить от 167 тыс. юаней, что в пересчёте около 1,5 млн рублей.
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