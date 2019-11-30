Власти Калифорнии продавали личные данные водителей

СМИ удалось установить, что с продажи власти зарабатывали миллионы. Так, в 2014 году было получено свыше 41 млн долларов, а в 2018 году уже более 52 млн долларов.

Третьим лицам продавались имена автовладельцев, адреса их проживания и другая личная информация.

Кто именно был покупателем данных не сообщается, но уже известно, что это были страховые компании, автопроизводители, частные детективы и разные агентства.

В Департаменте транспортных средств Калифорнии не стали отрицать, что ведется продажа личных данных, но было отмечено, что это действие не противоречит закону и соответствует положению о защите персональной информации.

Эксперты раскритиковали действия департамента, а к ним присоединился и кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс.